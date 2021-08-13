 مديرية التموين تلاحق أحد تجار الجملة بعد احتكاره لسجائر مهربة - بوابة الشروق
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مديرية التموين تلاحق أحد تجار الجملة بعد احتكاره لسجائر مهربة

ارشيفية<br/>
ارشيفية
حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 6:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 6:08 ص

شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عدة  حملات متتالية استهدفت ملاحقة مخزن تابع لأحد التجار، حيث تم ضبط عدد 66 كرتونة سجائر مهربة، بإجمالي 3200 قاروصة، كما تم رصده مرة أخرى، وتم ضبط 72 كرتونة سجائر مهربة، بإجمالي 3600 قاروصة، فضلاً عن ضبط 500 علبة سجائر بالمحل الخاص به.

وفور ما تم رصده من مخالفات، تم تحرير محضر جنح، كما تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، وبعد الإفراج عنه على ذمة القضية، واصلت المديرية جهودها لملاحقة أي مخالفة قد يقوم بها، والتصدى لأية محاولات احتكار للسلع واتخاذ الإجراء الحاسم بشأنها.

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