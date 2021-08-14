حذر تيار المستقبل اللبناني الرئيس ميشال عون، اليوم الجمعة، من "التمادي في خرق الدستور"، قائلا إنه لن يقف مكتوف الأيدي.

وحث التيار في بيان كافة القوى اللبنانية على التصدي لما سماه "تحويل رئاسة البلاد مقرا لتلبية طموحات حزبية".

وقال البيان إن حاكم مصرف لبنان أبلغ اجتماعا بقصر بعبدا بأنه لا بديل عن رفع دعم استيراد المحروقات، وإن عون وافق على ذلك.

وأضاف: "يعلم الرئيس ان حاكم مصرف لبنان ابلغ المجتمعين حقيقة الواقع المالي في مصرف لبنان والاحتياط الالزامي من ودائع اللبنانيين الذي لا يمكنه التصرف به خلافاً للقانون، وانه ازاء هذا الواقع لا بديل عن وقف رفع دعم استيراد المحروقات الا اذا كانت هناك من بدائل لذلك، لكن رئيس الجمهورية وافق على رفع الدعم وطلب من حاكم مصرف لبنان مغادرة الاجتماع بعد الانتهاء من مناقشة الملف الاقتصادي، وكان ما كان بعد ذلك من اشعال مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات لرئيس التيار الوطني الحر ايقظت دوائر القصر الجمهوري من غفوتها، لتنطلق الهجمة البرتقالية على الحاكم في محاولة لقلب الحقائق وتزوير وقائع الاجتماعات".

واعتبر البيان أن الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس الوزراء خطوة "متعمدة يرمي منظمها لإهانة" موقع رئاسة الجمهورية "وتحميله تبعات كذبة دستورية تستند الى اتفاق لم يحصل اساسا مع رئيس مجلس الوزراء".

هذا ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، الجمعة دعوة رئيس الجمهورية عون لعقد اجتماع وزاري خاص لبحث أزمة الوقود في البلاد.