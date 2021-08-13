طالبان تسيطر على مدينة لشكر كاه جنوبي أفغانستان

أكد مسؤولان أفغانيان اليوم الجمعة أن مقاتلي حركة طالبان اجتاحوا لشكر كاه، المدينة الرئيسية في الجنوب وعاصمة ولاية هلمند، أكبر ولاية في البلاد من حيث المساحة.

وقال مسؤولان في الولاية عطاالله أفغان وعبدالمجيد آخوندزاده لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتمردين سيطروا على مكاتب حكومية رئيسية، مثل مكتب الحاكم.

وأضافا أن المسؤولين المدنيين رفيعي المستوى وقوات الأمن المتمركزة بالمدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 200 ألف نسمة، لجأوا لقاعدة شوراباك العسكرية بمقاطعة جريشك،والتي كان يتمركز بها سابقا الآلاف من القوات الأمريكية والبريطانية.

وشنت حركة طالبان الشهر الماضي هجمات واسعة النطاق على القوات الحكومية في لشكر كاه، وتقدمت تجاه وسط المدينة.