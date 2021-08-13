20 لاعبا في قائمة سموحة أمام طلائع الجيش

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الفريق التي ستخوض لقاء طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 20 لاعبا وهم: "الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود عزت، محمود البدري، أطهر الطاهر، محمد شكري، على ذكي، شريف رضا، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد ليله، محمد كناريا، مصطفى فتحي، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، محمد رزق، ديريك نسينامبي، محمد نادي وعرفه السيد".

ويسعى نادي سموحة لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش لانهاء المسابقة المحلية في مركز متقدم رغم إضاعة فرصة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية.