 20 لاعبا في قائمة سموحة أمام طلائع الجيش - بوابة الشروق
الجمعة 13 أغسطس 2021 12:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟
النتـائـج تصويت

20 لاعبا في قائمة سموحة أمام طلائع الجيش

محمد جلال
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 12:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 12:31 ص

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، قائمة الفريق التي ستخوض لقاء طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 20 لاعبا وهم: "الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود عزت، محمود البدري، أطهر الطاهر، محمد شكري، على ذكي، شريف رضا، أحمد حمص، محمود حليمو، محمد ليله، محمد كناريا، مصطفى فتحي، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، محمد رزق، ديريك نسينامبي، محمد نادي وعرفه السيد".

ويسعى نادي سموحة لتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش لانهاء المسابقة المحلية في مركز متقدم رغم إضاعة فرصة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك