قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر في العالم كالنار في الهشيم، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات حول العالم تجاوز الـ 205 ملايين إصابة، وعدد الوفيات 4.3 مليون.

وتابع «بدران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن عدد إصابات كورونا في مصر الأسبوع المنصرم وصل لـ494 بزيادة 44%، وعدد الوفيات وصل لـ47 وفاة بزيادة 9%، لافتًا إلى أن كل دول العالم تمر بالموجة الرابعة، ولكن الوضع في مصر مستقر عن بعض دول العالم.

ولفت إلى أن الأرقام الحقيقية للإصابات يجب أن تضرب في عشرين، خاصة وأن هذه الأرقام ترصد الحالات التي تذهب إلى المستشفى، موضحًا أن الوضع كارثي، والعالم يفشل في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن مصر متقدمة في مواجهة كورونا وتصدت لـ3 موجات شرسة، ولكن عليها الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة، والقفاز، والكحول.

وتابع أن فيروس كورونا ذكي ويعمل على التحور لكي يعيش أطول فترة ممكنة، معقبًا: «فيروس كورونا يدرس كل الثغرات لكي ينتشر ويستمر، من خلال التحور والظهور عبر الكثير من السلالات».