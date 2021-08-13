التعاون الإسلامي تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مسيرة مفخخة

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، اليوم /الجمعة/ بشدة المحاولة الحوثية الجديدة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، من خلال طائرة مسيرة مفخخة، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.



وشدد العثيمين وفقا لوكالة الأنباء السعودية، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.