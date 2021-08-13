محمود بدر: معارضة نائب محافظ المنوفية للتعديلات الدستورية لم تؤثر على اختياره بالمنصب

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة التنسيقية تأتي في إطار تجربة متكاملة للدولة المصرية والتوجه الجديد لدعم ورعاية الشباب، موضحًا أنها تضم مجموعة من الشباب الفاعلين في العمل العام والسياسي لبناء مستقبل أفضل للدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الآراء داخل التنسيقية تتفق على الهدف بالرغم من اختلافها، مؤكدًا أنها تستهدف في المقام الأول تطور وتقدم الدولة.

وأشار إلى أن «التنسيقية مشروع متكامل تتبناه الدولة المصرية وبدأ بالمنصة الحوارية في مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مستشهدًا بالحوار الذي دار بين الرئيس وأحد شباب محافظة أسوان خلال المؤتمر حول بعض المشكلات التي تعانيها المحافظة.

وذكر عضو مجلس النواب، أن المنصات الحوارية تخلق حالة حوار بين الشباب وقيادات الدولة، واصفًا إياها بأنها جزء من التغيير انعكس على التجربة داخل التنسيقية، من خلال لجنة التدريب والتطوير.

ولفت إلى أنه أشرف على تدريب أعضاء التنسيقية الاحتياطيين بشكل شامل، من خلال إقامة حوار مع أكثر من 16 حزبًا سياسيًا، قائلًا إن الدولة المصرية كما تستثمر في البنية التحتية من طرق وشوارع فإنها تعمل على بنية سياسية جديدة لمستقبل الوطن تعتمد على الشباب.

واستشهد بضم الدولة للكوادر الشبابية بالرغم من معارضتهم لبعض الأمور، متابعًا: «محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عارض التعديلات الدستورية وقال رأيه بكل وضوح لكن الأمر لم يؤثر على اختياره في المنصب ويؤدي أداء فاعلًا».