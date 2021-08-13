مجموعة إغاثية نرويجية تستعد لـ«أزمة إنسانية كبيرة» في أفغانستان

قالت منظمة إغاثية دولية بارزة اليوم الجمعة إنها تستعد لكارثة إنسانية في أفغانستان في الوقت الذي توسع فيه حركة طالبان المسلحة نطاق سيطرتها في البلاد، في إطار حملة عسكرية لا هوادة فيها.

وقالت تريسي فان هيردن، القائم بأعمال المدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين في أفغانستان، اليوم الجمعة: "نجهز أنفسنا لأزمة إنسانية كبيرة".

وأضافت: "فرت الأسر المرعوبة إلى كابول خلال الأيام الماضية. والمخيمات مكتظة والأطفال ينامون في العراء. وتتقاتل الأسر على الطعام. ونخشى من أن يتكرر هذا الوضع في مختلف أنحاء البلاد بوتيرة غير مسبوقة".

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، شُرِّدَ نحو 390 ألف شخص منذ بداية العام، ولكن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن الصراع المتصاعد سوف يجعل عمل المنظمات الإغاثية أكثر صعوبة وخطورة.

وقالت فان هيردن: "تضرر 80 % من مشاريعنا بسبب الصراع الجاري، ما يؤثر على توصيل المساعدة المطلوبة بشدة لأكثر من 900 ألف أفغاني. ولكننا ملتزمين بالبقاء والتوصيل".