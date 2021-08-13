الرئيس اللبناني يدعو مجلس الوزراء للانعقاد استثنائيا للضرورة القصوى بسب أزمة الوقود

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى.

وأضافت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الدعوة تمت بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة تخصص لمعالجة التداعيات وما وصفته رئاسة الجمهورية بالذيول الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية بمختلف أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استنادا إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.

واعتبر عون في رسالة الدعوة أن حاكم مصرف لبنان المركزي مصر على موقفه برفع الدعم عن الوقود رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره وإعادة توفير الدعم للمشتقات النفطية لاسيما قانون البطاقة التمويلية والموافقة الاستثنائية لفتح اعتمادات لشراء المحروقات على أساس 3900 ليرة بدلا من 1500 ليرة للدولار الواحد.

ويشهد لبنان أزمة حادة غير مسبوقة في المشتقات البترولية بمختلف أنواعها بعد قرار حاكم مصرف لبنان أمس الأول بتحرير سعر صرف الدولار في استيراد المشتقات البترولية ليكون بسعر السوق، وهو ما يؤدي إلى رفع الدعم عن الوقود، ما أسفر عن إغلاق الغالبية العظمى من محطات الوقود بالبلاد وتوقف أغلب مولدات الكهرباء التي يعتمد عليها أصحاب الأعمال والمواطنون في توفير احتياجاتهم من الكهرباء.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الحالي تقدم باستقالته قبل أكثر من عام وتحديدا في 10 أغسطس العام الماضي وتستمر الحكومة في مهمة تسيير الأعمال بصلاحيات محدودة لحين تشكيل حكومة جديدة متعثر تأليفها على مدار العام بسبب خلافات سياسية أدت لاعتذار رئيسي حكومة مكلفين عن مهمة التأليف، فيما لا تزال الآمال معقودة على محاولة رئيس الوزراء المكلف الحالي نجيب ميقاتي في تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية.