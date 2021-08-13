 طارق شوقي: ننسق مع «التعليم العالي» للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين - بوابة الشروق
الجمعة 13 أغسطس 2021 2:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء البعثة الأوليمبية المصرية في أولمبياد طوكيو 2020؟
النتـائـج تصويت

طارق شوقي: ننسق مع «التعليم العالي» للمحافظة على حقوق كل الطلاب دون الإخلال بالقوانين

طارق شوقي
طارق شوقي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 2:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 2:20 ص

 أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمحافظة على حقوق كل طلاب الثانوية العامة دون الإخلال بالقوانين.
وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم، إن طلاب " التقسيم"- الطلاب الذين قاموا بتقسيم امتحانات الثانوية العامة على عامين - لن ينافسوا زملاءهم على أماكن الجامعات.. وفي نفس الوقت فإن طالب التقسيم المجتهد سيأخذ حقه الطبيعي أيضا دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك