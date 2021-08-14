اتحاد الصحفيين الألمان: يجب السماح للصحفيين الأفغان بالانتقال إلى ألمانيا

طالب اتحاد الصحفيين الألمان الحكومة الألمانية بالسماح للصحفيين الأفغان بالانتقال إلى ألمانيا.

ووصف الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة ما يحدث للصحفيين في أفغانستان بأنه "مطاردة للصحفيين المستقلين والمراسلين الذين عملوا في وسائل الإعلام الغربية، من جانب طالبان".

وأضاف البيان أنه لذلك يجب السماح لهؤلاء العاملين في مجال الإعلام ونقل المعلومات بدخول ألمانيا .

وتواصل حركة طالبان الإسلامية المسلحة الاستيلاء على المزيد من المناطق داخل أفغانستان ويزداد الوضع الأمني تدهورا.

تم سحب القوات الدولية تدريجيا من البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال فرانك أوبرال رئيس الاتحاد: "يجب ألا تقف ألمانيا مكتوفة الأيدي بينما يتعرض زملاؤنا للاضطهاد الذي يصل إلى حد القتل".

وأضاف أوبرال أن من الواجب اليوم إنقاذ الصحفيين الأفغان وتوفير الحماية لهم في ألمانيا وناشد وسائل الإعلام الألمانية الوقوف إلى جانب وزارة الخارجية الألمانية في ذلك.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن أمس الخميس أنه يتم الإعداد حالية لرحلة طيران أو رحلتين مستأجرتين حتى يتمكن "عدد كبير من الأشخاص" من مغادرة أفغانستان قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضاف ماس أنه يجب قبل كل شيء أن يكون هذا الأمر متعلقا أيضا بالموظفين المحليين السابقين الذين عملوا مع القوات المسلحة الألمانية أو وزارة الخارجية الألمانية أو غيرها من الوزارات الأخرى خلال تعاونها مع حكومة أفغانستان.