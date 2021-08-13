 اليوم.. سفير تونس لدى مصر ضيف برنامج 60 دقيقة على إكسترا نيوز - بوابة الشروق
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اليوم.. سفير تونس لدى مصر ضيف برنامج 60 دقيقة على إكسترا نيوز

هديل هلال
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 6:41 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 6:41 ص

يحل سفير تونس لدى مصر محمد بن يوسف، ضيفًا على برنامج «60 دقيقة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة.

ويعد الحوار التليفزيوني الأول للسفير التونسي عقب عودته من زيارة أجراها إلى العاصمة تونس، ومن المقرر أن يتناول اللقاء للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد عقب الـ25 من يوليو الماضي.

وفي البرومو التشويقي الذي أذاعته الفضائية تحدث السفير عن رسالة الشكر التي بعثها الشعب التونسي للرئيس عبدالفتاح السيسي ومصر وشعبها، فضلًا عن أهمية سير تونس والدول العربية على نفس خطى مصر لاستعادة عافيتها.

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