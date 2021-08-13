نائبة وزير السياحة تلتقي الوفد الإعلامي الروسي بشرم الشيخ

غادة شلبي: مصر تطبق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها عالميًا داخل المطارات والفنادق



قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها عالميًا داخل المطارات والفنادق، وجميع الوفود الأمنية التي تفقدت مطاري شرم الشيخ والغردقة أشادت بالإجراءات الأمنية التي تجري داخل المطار منذ هبوط الطائرة، وحتى خروج السياح من المطار، وتعد مصر من أقل دول العالم في أعداد الإصابة بفيروس كوفيد ١٩.



وأوضحت أن مدينة شرم الشيخ أصبحت مدينة جاهزة تمامًا لاستقبال السياحة من كافة الدول، بعد تطوير المدينة بالكامل، وتطوير الفنادق خلال فترة توقف السياحة نتيجة تفشي فيروس كورونا.



جاء ذلك اليوم الجمعة خلال اللقاء الذي عقدته نائب وزير السياحة مع الوفد الإعلامي الروسي داخل متحف شرم الشيخ، يرافقها حسين محمد مدير مكتب وزارة السياحة بجنوب سيناء، والدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة.

وأكدت نائب وزير السياحة والآثار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نجح في عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة بالتعاون مع الرئيس بوتين، وسط ترحيب من الشعب الروسي لكونهم يعشقون مدينة شرم الشيخ التي تعد من أفضل المنتجعات السياحية على مستوى العالم، والمقصد الأول للسياحة الروسية.



واستعرضت نائب الوزير مع الوفد الإعلامي الروسي، المقومات الأساسية لمدينة شرم الشيخ في المجال السياحي، والتطورات التي شهدتها المدينة منذ ٦ أعوام في كافة المجالات، وفتح أنشطة سياحية جديدة.



وقالت إن الشعب الروسي والشعب المصري يقفان معا ضد أي تحديات وبالفعل عادت السياحة إلي سابق عهدها، ومن المقرر أن تشهد المدينة إقبالًا سياحيًا منقطع النظير خلال أعياد الكريسماس.



وعقب اللقاء توجهت نائب الوزير إلى أحد فنادق شرم الشيخ، والتقت بعدد من السياح الروس على هامش زيارتها لجنوب سيناء، للوقوف على انطباعات السائحين الحالية عن المدينة وما هي إيجابيات وسلبيات الزيارة.



ومن المقرر أن تلتقي نائب الوزير مع أحد أهم وأكبر الشركات السياحية التي تعمل في السوق الروسي، لبحث سبل زيادة الأعداد السياحية خلال الفترة القادمة، وطرح المميزات والعروض التي تقدمها الشركات والفنادق للسياح الروس، لجذب أكبر عدد من السائحين.