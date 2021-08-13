مئوية ثروت عكاشة في عدد جديد لـ«ذاكرة مصر»

صدر عن مكتبة الإسكندرية العدد 44 من مجلة «ذاكرة مصر»، ويتناول ملفا خاصا عن مئوية الدكتور ثروت عكاشة، الضابط والمثقف ووزير الثقافة الأسبق، الذى كان له دور بارز فى إثراء العمل الثقافى فى مصر، والتواصل مع المؤسسات الثقافية الدولية.

يقول الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، فى افتتاحية العدد: «يمثل ثروت عكاشة شخصية فريدة جمعت بين خصال لا تتوافر فى شخص واحد، ومواهب لا ينفرد بها إنسان وحده. فهو ضابط بالقوات المسلحة المرتبط بحركة الضباط الأحرار، الذى كانت تربطه صلة قوية وخاصة بقائد الثورة جمال عبدالناصر، وامتلك إلى جانب ذلك نظرة ثقافية بعيدة، ورؤية انفرد بها خصوصا فى مجال الآداب والفنون».

وإلى جانب مئوية ثروت عكاشة، التى حظيت بعدد من المقالات، شملت المجلة مقالات عن مئوية مسرح سيد درويش والاتحاد المصرى لكرة القدم، ومقالات أخرى متنوعة منها الموكب الملكى للمومياوات بقلم عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، ومقامات الأوليات الصالحين فى الواحات، والتوكن العملة الرمزية فى الحياة المصرية، والصيد فى ظل القوانين الملكية، وصهاريج الإسكندرية، وشخصية فردينان دى لسبس المثيرة للجدل، الذى شهد نهاية مأساوية، وجدلا طارد تمثاله.

تصدر «ذاكرة مصر» كل ثلاثة أشهر، وقد خصصت العدد السابق (43) لنهر النيل، جغرافية، وتاريخا، وثقافة، وفنا.

ويعد ثروت عكاشة أحد أعمدة الثقافة المصرية، التحق بالكلية الحربية ثم درس الصحافة فى كلية الآداب وتدرج فى الوظائف الصحفية والدبلوماسية، وأصبح وزيرا للثقافة مرتين فى الستينيات والسبعينيات، ورئيسا للمجلس الأعلى للآداب والفنون. وترك ثروت عكاشة عددا كبيرا من المؤلفات عن الفنون وعصورها المختلفة ومنها «القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية» و«تاريخ الفن الرومانى» و«الفن الإغريقى بين الأسطورة والإبداع» و«فنون العصور الوسطى» و«إنسان العصر يتوج رمسيس» وغيرها من المؤلفات فى الموسيقى والفن التشكيلى.