مديرة متحف الطفل تكشف تفاصيل برنامج تعليم اللغة المصرية القديمة

كشفت الدكتورة شيرين أمين مديرة متحف الطفل بالمتحف المصري، تفاصيل البرنامج الذي يُقدّم للأطفال لتعريفهم باللغة المصرية القديمة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية برنامج "مانشيت" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إنه يمكن التقديم للاشتراك في البرنامج عبر الصفحة الرسمية للمتحف المصري على موقع فيسبوك، أو من خلال إدارة العلاقات العامة بالمتحف، وهي المسؤولة عن الاتصال بالمدارس.

وأضافت أنه يتم تعليم عشرة أطفال في المجموعة الواحدة بسبب أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة، لا سيّما التباعد الاجتماعي، موضحة أن المتحف يعمل حاليًّا مع ثلاثة مدارس حكومية للحصول على هذا البرنامج.

وأشارت إلى أنه أولياء الأمور يمكنهم التواصل مع المتحف دون الرجوع للمدارس وذلك من خلال الصفحة الرسمية للمتحف، وذلك من خلال البرامج الفردية الموجهة للأطفال العاديين الذين لا يتبعون أي مدرسة من المدارس التي تشترك مع المتحف في تنظيم البرامج الصيفية.

وأفادت بأن البرنامج يستمر لمدة شهر، وسيتكرر في شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع سير الدراسة، موضحة أن برنامجًا آخر سيُطلق في شهر سبتمبر المقبل لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال مقتنيات المتحف.