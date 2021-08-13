طالبان تقترب من كابول بالسيطرة على مدينة تبعد 80 كيلومترا عن العاصمة

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن حركة طالبان المسلحة قد استولت على مدينة "بل علم" عاصمة ولاية لوجار، وسط أفغانستان، والتي تقع على مسافة نحو 80 كيلومترا من العاصمة كابول.



وقال عضو مجلس الولاية، حسيب الله ستاناكزاي، وعضو البرلمان الأفغاني عن الولاية، حما أحمدي، إن المسلحين أخذوا الحاكم ورئيس وكالة التجسس بالمدينة أسرى، بعد السيطرة على المباني الحكومية.



ويقطن ولاية لوجار ما يقرب من 120 ألف نسمة، وهي تقع على مسافة 90 دقيقة تقريبا بالسيارة من كابول.



يشار إلى أن "بل علم" هي عاصمة الولاية السادسة عشرة التي تسقط في يد طالبان خلال أسبوع.