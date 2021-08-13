ونقلت بي بي سي البريطانية عن سيفان قولها إنها تتألم كثيرا كلما تتذكر ما يحدث في إثيوبيا وإن الكثيرين يلقون مصرعهم في بلدها سبب الحروب الأهلية التى ترى أن الحكومة الإثيوبية سببا فيها.وتضيف سيفان أنها تعلم أن الكثير من الإثيوبيات يحلمن بأن يكن مكانها في الأولمبيات ولكنهن يتعرضن للاغتصاب في الحرب بدلا من ذلك.وتتابع أنها لو كانت مكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لكانت ستنسحب من المنصب بدل الوعود بإصلاحات جديدة.وعن العداءة الممثلة لإثيوبيا والمحطمة لأرقام قياسية ليتاسيمبات جديي، تقول سيفان إن ليتا فتاة رائعة ولكن أتت من تيغراي حيث يتم اغتصاب الفتيات.وعن رؤيتها لبلدها تقول سيفان إن الشباب كانوا يحبون بعضهم ويشعرون بالانتماء سابقا ولكن بعد الصراعات أصبحوا يكرهون بعضهم ويريدون الاستقلال عن إثيوبيا.ويذكر أن ال3 لاعبات المتصدرات للعدو مسافة 10 آلاف متر بأولمبيات طوكيو هن من أصول إثيوبية ولا تمثل سوى واحدة منهن إثيوبيا وهي ليتاسيمبات.