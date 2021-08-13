عضو بتعليم النواب: اللجنة ستتواصل مع الوزارة لمعرفة آليات تنفيذ برنامج التغذية المدرسية

قالت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن اللجنة ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم لمعرفة آليات التنفيذ فيما يخص ملف التغذية المدرسية ومراقبة الأداء وكيفية تفعيل البرتوكول وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، مضيفة أن هناك عملية تكامل بين الوزارات المعنية بالأمر "الصحة والرزاعة والتعليم".

وأكدت بيومي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن القيادة السياسية حريصة على التغذية السليمة وتنمية الأطفال والشباب من ناحية العقول والصحة والرياضة بكافة أنواع التغذية وهم من سيستكملوا التنمية التي بدأها الرئيس ولا بد من وجود كوادر مؤهلة لذلك.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أننا حريصين على الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب وتطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية وتوافر شروط ومعايير التغذية العالمية والمعايير التربوية، لافتا إلى أن المدينة الصناعية "سوف توفر الآلاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية، وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى".

وكان النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أشاد بالإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بشأن البرنامج القومى للتغذية المدرسية، وقال إن وجبات التغذية المدرسية من العناصر الأساسية فى النظام التعليمى فى كل الدول، للحفاظ على صحة التلاميذ وتوفير نظام غذائى سليم لهم، بما يساعد على نجاح منظومة التعليم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها حفاظا على صحة الطلاب، فضلا عن فرض رقابة صارمة لوصول هذه الوجبات المدرسية إلى المدارس فى أوقاتها وبنفس المواصفات والكميات المقررة لكل مدرسة أو طالب والصورة الصحية اللازمة.