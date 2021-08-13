اندلاع حرائق بالجبل الأخضر في ليبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلعت حرائق ليل أمس الخميس، في غابات منطقة البياضة في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لاندلاع الحرائق.

ولم تصدر أي أنباء رسمية عن وجود خسائر جراء هذه الحرائق.

وكانت تونس والجزائر، الحدوديتان مع ليبيا، شهدتا كذلك في الأيام الماضية حرائق، بعضها مفتعل، وفق ما أعلنت السلطات.

ففي الجزائر قتل 69 شخصا جراء الحرائق وقال الرئيس عبد المجيد تبون إن بعضها مدبر وإجرامي.

أما في تونس، فقد اندلعت حرائق عدة في أكثر من منطقة، وقال الرئيس قيس سعيد إن بعضها حرائق مفتعلة.