مركز روبرت كوخ الألماني يوصي باختبارات كورونا للأطفال والملقحين

أكد معهد "روبرت كوخ" الألماني، لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية مساء اليوم الخميس، أهمية إجراء اختبارات "بي سي آر" للأطفال والملقحين أصحاب الأعراض الخفيفة لعدوى كورونا، بغرض الحد من انتشار الفيروس الآخذ في الزيادة.

يذكر أنه في الوقت الذي تراجع فيه عدد الاختبارات المعملية للكشف عن فيروس كورونا، فإن نسبة العينات الإيجابية ارتفعت.

وأوضح المعهد أن عدد الاختبارات في عيادات الأطباء انخفض على نحو قوي في الأسابيع الماضية.

ووفقا للتقرير الأسبوعي الجديد للمعهد عن وضع مرض "كوفيد-19"، فقد تم تسجيل أدنى مستوى للاختبارات في هذا العام في الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 588 ألفًا و404 اختبارات في 200 معمل.

يشار إلى أن معدل الاختبارات الأسبوعي صار أدنى من مليون اختبار منذ ربيع العام الحالي.

ووصلت نسبة الاختبارات الإيجابية التي تم إجراؤها في الأسبوع الماضي إلى نحو 4%، وهو أعلى معدل لهذه الحالات منذ فترة طويلة.