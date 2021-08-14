سفير تونس: الطفرة التنموية في مصر أبهرت الرئيس قيس سعيّد

قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى القاهرة، إن الطفرة التنموية التي حقّقتها مصر في الفترة الماضية تمثّل نموذجًا يُحتذى به.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "60 دقيقة" الذي يُقدّمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة إلى مصر تضمنت جولة في العاصمة الإدارية، وأن الرئيس انبهر بما رآه من معجزات هناك.

وأشار إلى أن النهضة التنموية التي حقّقتها مصر تمثّل حافزًا ودافعًا لبقية الدول العربية للسير على الدرب نفسه في مجال تحقيق التنمية العمرانية.

في سياق متصل، أوضح السفير أن الدور المصري في المنطقة تأرجح وتراجع قبل ثورة 30 يونيو، لكنّها الآن استعادت عافيتها، مشددًا على أن كل الدول العربية تحتاج إلى أن تكون مصر قوية.

وتابع: "الحمد لله أن مصر رجعت لعافيتها، ورأينا ذلك في دورها في أحداث غزة الأخيرة، وكل الأحداث التي تقع في حاليًّا والدور المصري إزائها".