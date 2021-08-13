ألمانيا ترسل مساعدات طبية إلى تونس

حطت طائرة عسكرية ألمانية، اليوم الخميس، بمطار تونس قرطاج الدولي، محملة بمساعدات طبية لمساعدة تونس في احتواء الأزمة الصحية.

وضمت شحنة المساعدات مستلزمات ومعدات طبية ووحدات اختبار سريع، بحسب بيان صدر عن الرئاسة التونسية.

وكانت ألمانيا أرسلت في وقت سابق آلات إنتاج الأكسجين؛ لمساعدة تونس في سد النقص في مخزون هذه المادة الذي تسبب في اضطراب في تزويد المستشفيات.

وتعرضت تونس لموجة كاسحة لوباء كورونا بلغت أقصاها في يوليو، وتسببت في أعداد قياسية من الإصابات والوفيات ما دفع المجتمع الدولي إلى إرسال مساعدات عاجلة لا تزال تتدفق على البلاد حتى اليوم.

وقال وزير الصحة علي مرابط الأسبوع الجاري إن الوضع الوبائي يتجه إلى الانفراج مع تسجيل تقلص في أعداد المصابين والوفيات.

وتوفي 23310 أشخاص جراء الوباء في تونس، حسب آخر تحديث لوزارة الصحة.