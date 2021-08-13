محمد فاضل: الرواية الإنقاذ السريع للدراما المصرية

قال المخرج محمد فاضل، إن الرواية الإنقاذ السريع للدراما المصرية، مشيرًا إلى أن كتاب السيناريو عليهم اللجوء إلى الروايات الجديدة وتقديم أعمال معاصرة خاصة بالمجتمع.

وأضاف فاضل، خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أنه لا يمكن تشبيه أحد كتاب السيناريو الجدد بالراحل أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أن كل مؤلف له بصمته الخاصة.

وأشار إلى أن المناخ الحالي وتطور التكنولوجيا تمنح المؤلف القدرة على الخيال والإبداع بشكل أكبر مقارنة بالماضي، قائلًا إن هاني كمال، وباهر دويدار، وهاني سرحان، وأحمد عبدالله، من المؤلفين الذين تمكنوا من تقديم أعمال جيدة.

واستنكر فكرة «الإشراف على الكتابة والإخراج»، مجيبًا عن التواصل بين الجيل الحالي والسابق: «تم صناعة فجوة مقصودة لقطع الخبرات ومنع تواصل الأجيال الحالية مع الجيل السابق واستبعاده بشكل تام».

ونوه إلى أن الإنتاج الفني شهد نوعًا من الاحتكار والسيطرة خلال فترة من الفترات، معربًا عن أمله وتفاؤله في تغير الأمور للأفضل وخاصة مع التغيير الجديد لإدارة العملية الإنتاجية.

وشدد على أهمية دعم الدولة لعملية الإنتاج بشكل أكبر، مستنكرًا المبالغ التي يدفعها المنتجون من أجل التصوير ببعض الأماكن كالمطار ومحطة رمسيس والأماكن التاريخية وغيرها.