إسرائيل تسمح بإعطاء جرعة منشطة من لقاحات كورونا لمن تجاوزوا 50 عاما حتى في أيام السبت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت اليوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل مواصلة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الساعة تقريبا، بما في ذلك يوم السبت المحرم عند اليهود.

وتعد إسرائيل من أنجح الدول في العالم في تطعيم مواطنيها، بيد أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت بسرعة في الأسابيع الأخيرة .

وألقي باللوم على سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى وسريعة الانتشار.ويريد بينيت الآن مضاعفة وتيرة التطعيمات في الأسبوع المقبل، في ظل موافقة وزير الدفاع بيني جانتس على مساعدة الأطباء العسكريين في إدارة عملية التطعيم.

كما تعمل إسرائيل على توسيع نطاق أهلية الحصول على جرعة منشطة من اللقاحات المضادة للفيروس، بخفض سن المؤهلين لذلك، ليشمل من تجاوزوا الخمسين عاما.

وقال بينيت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، " لقد تحدثت الآن مع مديري جميع الشركات الصحية وطلبت مواصلة حملة التطعيم الثالثة لكبار السن أيضا خلال أيام السبت وأثناء الليل".

وبالنسبة لليهود المتدينين، لا يسمح بالراحة إلا في يوم السبت. وحتى في تل أبيب العلمانية، لا تسير أي حافلات أو قطارات من بعد ظهر الجمعة إلى مساء السبت.

ويأتي قرار إعطاء جرعة ثالثة لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عاماً الذين تلقوا بالفعل تطعيمهم بالكامل بناءً على نصيحة فريق من الخبراء يقدمون المشورة للحكومة.

وأعلنت إسرائيل الشهر الماضي أنها ستصبح أول دولة في العالم تقدم لشريحة واسعة من سكانها - أي شخص تجاوز الستين من العمر في ذلك الوقت – جرعة معززة. وحتى الآن، تلقى حوالي 750 ألف من كبار السن تلك الجرعة.

والآن، بالإضافة إلى خفض سن الأهلية إلى 50، سيسمح أيضا للأشخاص العاملين في المهن الطبية بالحصول على جرعة معززة بدءا من اليوم الجمعة.

وتوفر إسرائيل لسكانها لقاح فايزر/بيونتيك.

وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ما يقرب من 6 آلاف إصابة جديدة يوميًا. كما وصل عدد المرضى داخل وحدات العناية المركزة إلى أعلى مستوى له خلال ستة أشهر، مع استقبال المستشفيات 453 مريضا.

وحتى الآن، تم تطعيم ما يزيد قليلاً عن 58 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 4ر6 مليون شخص.