خالد عكاشة: طفرة كاملة في التعامل والتفاعل مع الشباب منذ عام 2013

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تشهد طفرة كاملة في التعامل والتفاعل مع الشباب المصري منذ عام 2013، لافتًا إلى أن «الحديث عن الشباب المصري ما قبل هذا التاريخ مجرد شعارات».

وأضاف عكاشة، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن «الشرائح الشبابية كانت تحمل قدرًا من القلق والتساؤلات حول دورها في المجتمع ما قبل عام 2013»، مؤكدًا أن الدولة والقيادة السياسية والمجتمع والإعلام تكاتفوا لترسيخ استراتيجية تمكين الشباب في كل المجالات.

وأشار إلى أن جهات الدولة كانت حريصة على وضع الشباب في صدارة الأدوار التي تعمل عليها مصر، معلقًا: «الشباب الرقم الفاعل بكل استراتيجيات الدولة في كل المجالات ولديهم طموحات للتواجد في صناعة سياسات بلدهم».

ولفت مدير المركز المصري للفكر، إلى أن ما يشهده البرلمان المصري ودوائر العمل التنفيذي من الوزارات والمحافظات وغيرها من تمكين الشباب لتنفيذ خطة الدولة الحقيقية، دليل على الثقة التي وضعها الرئيس السيسي في الشباب.

وأشاد بدور الرئيس السيسي في التحاور مع الشباب بمنتديات الشباب وتخصيص وقته للجلوس معهم وفتح المجالات ليناقشوا ويفكروا ويتفاعلوا، مشيرًا إلى أن المشاركين بالمنتدى لم يتركوا قضية إلا واقتحموها بالمناقشة ووضع الرؤى.

وذكر «عكاشة» أن «الشباب استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم وأن يكونوا الرقم الهام الذي يجب أن تراهن الدولة عليه»، قائلًا إن الشباب هم المستقبل وملاكه الحقيقيين، فضلًا عن أن الرهان عليهم غيّر وجه مصر بالكامل.