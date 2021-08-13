الزيات: اللقاح لا يمنع الإصابة لكنه يقلل من حدة الأعراض.. والطاهر: «دلتا» يصيب الشباب بشكل كبير



قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إبراهيم الزيات: إنه لا يمكن لمصر أن تمنع وصول السلالة الجديدة لفيروس كورونا والمنتشر حاليا بعدد من دول العالم، مشيرا إلى أن متحور الدلتا إحدى السلالات «الأكثر شراسة»، وأنه يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات الاحترازية السليمة فى تعاملها مع الوافدين من الخارج.



وأضاف الزيات لـ«الشروق»، أنه يجب إخضاع القادمين من الخارج للعزل والمتابعة لمدة أسبوعين، فى حال لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لأن متحور دلتا لن يصل مصر إلا عن طريق القادمين من الخارج، مؤكدا أن معظم دول العالم تطبق هذه الإجراءات فى المطارات حرصا على سلامة شعوبها.



وتابع: «المنع الكامل لوصول متحور الدلتا أمر صعب، لكن يمكننا اتخاذ الإجراءات الاحترازية السلمية لتقليل تأثيره حال ظهوره فى مصر»، لافتا إلى أن أعراض متحور دلتا تتشابه مع أعراض الأمراض التنفسية، لكن بصورة أقوى.



ورأى الزيات أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإن لم تمنع الإصابة بمتحور دلتا، ستقلل من حدة أعراضه على المصابين حال ظهوره فى مصر، مشددا على أن تحور الفيروس يعنى أنه يكون مختلفا عن ذى قبله، ولا يشترط أن يكون أقوى.



ورأى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، أن متحور دلتا أكثر خطورة وينتشر بسرعة كبيرة عن السلالات الأخرى، ويصيب الشباب والأصغر سنا بشكل كبير، لافتا إلى أن مضاعفات الإصابة به أكثر خطورة، والمصابون به يحتاجون إلى الدخول للمستشفيات بنسبة أكبر، وبالتالى سيشكل ضغطا على النظام الصحى، وسيحتاج تكاليف أكبر للإنفاق على هذا العلاج.



وأضاف الطاهر لـ«الشروق»، أن متحور دلتا يصيب من تم تطعيمهم بلقاح كورونا، لكن حدة الإصابة تكون أقل، موجها الدعوة للحكومة بالإسراع فى تطعيم المواطنين للوصول إلى 60% أو 70% من المواطنين الذين تلقوا اللقاح.



وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا خلال سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هناك تهاونا من جانب المواطنين فى تطبيق الإجراءت الاحترازية، ولذلك يأتى دور الحكومة فى فرض الإجراءات الاحترازية بسلطة القانون.