وفاة 3 محامين بشكل مفاجئ في يوم واحد بالشرقية

أعلن المستشار رجائي عطية، نقيب المحامين، وفاة 3 محامين شباب، جميعهم من محافظة الشرقية، وذلك خلال يوم واحد، وهم كلًا من: المحامي أيمن يوسف، من مركز أبو كبير، والمحامي حسين السيد، من مركز منيا القمح، والمحامي سليم مأمون، من مركز الزقازيق.

ونشر نقيب المحامين، منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الخميس، نعى خلاله المحامين الثلاثة، مطالبًا نقيب الشرقية بسرعة اتخاذ كل ما يلزم.

من جانبه، قال المستشار عادل عفيفي، نقيب المحامين بالشرقية، إن المحامي أيمن يوسف، توفى متأثرًا بإصابته بالسرطان، حيث كان يتلقى العلاج بأحد المستشفيات وفارق الحياة، فيما توفى المحامي حسين السيد، غارقًا أثناء قضاء إجازة المصيف بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح نقيب المحامين بالشرقية، في تصريحات خاصة، وفاة المحامي سليم مأمون، متأثرًا بحادث تعرض له أثناء توجهه للمحكمة.