صحة مطروح:تكثيف برامج مقاومة الحشرات الطائرة من خلال فرق الرش بالضباب لمنع انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور محمد على مدير مديرية الصحة بمطروح،أن فرق مكافحة ناقلات الأمراض قامت بتكثيف برامج المقاومة لمكافحة يرقات الذباب علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب و الرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات،لمنع انتشار فيروس كورونا الوبائي.

وأوضح مدير مديرية الصحة بمطروح،إن هذه الإجراءات الإحترازية، تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية ،في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا الوبائي لتجنب إنتشار العدوي حفاظا علي صحة و سلامة المواطنين و زائري المحافظة.

وأكد أن فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض مستمرة في أعمال التطهير المكثف لجميع المنشآت الصحية و غير الصحية و أماكن التجمعات بالمحافظة بالرش بالكلور طبقا لتعليمات وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية.