التعليم: كل ما يتردد بشأن «العتبة الآمنة» و«درجات الرأفة» لا أساس له من الصحة



وأكد شوقي، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، أن التصحيح هذا العام إلكتروني ويتم في مكان مركزي ولا يوجد تصحيح في كونترولات مثل الاعوام الماضية ولا يستطيع أحدا الوصول للنتائج حتى الوزير شخصيا، لافتا إلي التغيير الجذري في نوعية وشكل الاسئلة وكذلك طرق التصحيح يتنافى مع الافكار القديمة والتكهنات المبنية على الاعوام الماضية وبالتالي كل ما يقال في هذا الشأن من خيال كاتبه فقط.



وأضاف أنه لا نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة ولم نضيف ١٠٪؜ كما يردد البعض ولكن هناك اساليب علمية حديثة لظبط مستويات الصعوبة تتم الآن وما تزال النتيجة في نطاق الإعداد وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.



وأوضح أنه يتم تطبيق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين وحجب نتائجهم وكذلك استخراج المؤشرات العامة مع اعداد قاعدة البيانات للاعلان عنها خلال ايام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.