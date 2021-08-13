وكيل حقوق إنسان النواب: العفو عن الشباب الذين حبسوا لقضايا متعلقة بالتظاهر مستمر

قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عملية العفو عن الشباب الذين حبسوا لقضايا متعلقة بالتظاهر دون ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب أو انضمام لجماعات إرهابية مستمرة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تشكيل لجنة للعفو عن الشباب كأحد توصيات المؤتمر الأول للشباب الذى استضافته مدينة شرم الشيخ عام 2017.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المؤتمر أوصى بالإفراج عن دفعات من الشباب الذين تم سجنهم؛ نتيجة قضايا التظاهر والرأي والتعبير لظروف سياسية، مشددًا على أهمية عدم ارتكابهم للعنف والإرهاب أو انضمامهم للجماعات الإرهابية.

وذكر أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي دليل على استماع وتبني الرئيس السيسي للأفكار الجادة التي يطرحها الشباب وانحياز الدولة المصرية لهم، موضحًا أن رئيس الجمهورية تحاور مع الشباب وأخذ بتوصياتهم في تعديل قانون التظاهر، خلال أحد مؤتمرات الشباب.

وأشار وكيل حقوق إنسان النواب، إلى أن العصر الحالي يشهدطفرة حقيقية في العمل الشبابي، وخاصة أن مجلس النواب يضم أكبر عدد من الشباب في الحياة النيابية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تعيش أزهى عصور الاستقرار الأمني وتنظر إلى الشباب بعين أخرى.