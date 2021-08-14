ليبيا: رفع حظر التجول الجزئي اعتبارا من السبت

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أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مساء اليوم الجمعة قرارا يقضي برفع حظر التجول الجزئي ابتداء من يوم غد السبت، والمعمول به منذ نهاية يوليو الماضي.

وطالب القرار الذي نشر رسميا وزارتي الداخلية والحكم المحلي بضرورة اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الضوابط الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وهبطت نسبة المصابين مقارنة بعدد الاختبارات اليومية من 44% إلى 24%.

كما زادت أعداد الذين تلقوا تطعيمات ضد الفيروس، ووصلت إلى 811141 شخصا.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت أمس أكبر مركز تطعيم في طرابلس من أجل التشجيع على تلقي اللقاحات.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب .أ) أعرب وزير الصحة "علي الزناتي" عن تفاؤله بقرب انحسار موجة الإصابات القوية بفيروس كورونا التي أصابت البلاد خلال الشهرين الأخيرين.

وحث الزناتي الليبيين على التوجه لمراكز التطعيم وتلقي اللقاحات الموجودة، وهي سبوتنيك الروسي، واسترازينيكا البريطاني، وسينوفاك الصيني.

وحول عدم استيراد الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك، أكد الوزير الليبي أن بإمكان من تلقى الجرعة الأولى منه أخذ ذات نوع الجرعة بعد 6 أشهر.

كما وعد الوزير بقرب افتتاح مراكز تطعيم أكبر في مدن بنغازي ومصراتة وسبها والزاوية.

وقال :"الحل الوحيد للقضاء على كورونا هو التلقيح، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".