سفير تونس بالقاهرة يهاجم الإخوان: تركوا الناس يموتون بكورونا وانشغلوا بتقسيم المناصب

قال السفير محمد بن يوسف سفير تونس لدى القاهرة، إن الوضع في بلاده كان وقد وصل إلى مستوى لم يكن ممكنًا السكوت عنه.



وأضاف خلال مداخلة لقائه ببرنامج "60 دقيقة" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن مؤسسة البرلمان باعتبارها جهة دستورية، كان يُفترض أن تُشرِّع القوانين، وتساهم في ضبط سياسات الدولة وتخدم المواطن وتستمع إلى مشكلاته.



وأشار إلى أن البرلمان صنع حالة من "الترذيل" للشأن السياسي في البلاد، واندلع الكثير من العراك والخصام بين النواب وحدثت عدة مشاحنات حتى وصل الأمر إلى تشابك بالأيدي وإسالة دماء.



وأوضح أن البرلمان قدّم صورة سيئة لتونس شعبًا ودولة، رغم أن صورتها كانت دائمًا ما تعبّر عن شعب واع وناضج ومتعلم، وصورة الدولة التي سارت في مسار ديمقراطي سلس.



وتابع: "هذا البرلمان خليط ومركب بشكل غير طبيعي فأدّى لما حدث، إلى جانب أن الحكومة لا تملك أي رؤية أو توجهات حقيقية، ولم تكن قريبة من مشاغل المواطن".



ولفت السفير التونسي، إلى أنه في ذروة الوضع الصحي في البلاد من جرّاء جائحة كورونا، وقت تسجيل مئات حالات الوفاة بشكل يومي، لكن جماعة (الإخوان) كانت منغشلة بصراع سياسي، ومهتمة بعقد اجتماعات لإعادة تشكيل حكومة وتقسيم المناصب.