سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأكد غياب محمد شريف، لاعب النادي الأهلي عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي.

وغادر محمد شريف مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء الماضي بعد مرور 35 دقيقة لإصابته في العضلة الخلفية.

وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابة شريف بشد خفيف في العضلة الخلفية، سيحتاج على إثره لراحة لمدة لن تقل عن أسبوع على الأقل.

وبذلك يتأكد غياب مهاجم الأهلي عن المباريات الثلاث المقبلة أمام فرق إنبي وطلائع الجيش والمصري، على أن يكثف الجهاز الطبي محاولاته لتجهيزه لمباراتي الجونة وأسوان في ختام الدوري العام.

وكان الأهلي قد تعادل بهدف لمثله أمام الإسماعيلي في الجولة الـ 29 من الدوري على ملعب الإسكندرية.