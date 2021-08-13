الهند تسجل 40 ألفا و 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 40 ألفا و 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 32 مليونا و 117 ألفا و 52 حالة.

ونقلت صحيفة "بيزنس ستاندرد" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 585 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 430 ألفا و285 حالة.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي، حيث تأكد إصابة 119 ألفا و 546 شخصا، وبذلك وصلت الإصابات اليومية إلى أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر في البلاد، في الوقت الذي تستمر فيه الولايات ذات معدلات تطعيم منخفضة في التهاوي تحت وطأة السلالة دلتا.