عادل مبارز يروي كواليس آخر صورة التُقطت لنور الشريف: فوجئت بتواضعه

قال المصور الصحفي الشهير عادل مبارز، إن الفنان الراحل نور الشريف كان سببًا في اتخاذه قرارًا بتصوير الفنانين بعدما كان رافضًا للأمر لفترات طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أنه توجه رفقة صديق له، يعمل صحفيًّا، لمقابلة نور الشريف، وتابع: "بعد 3 دقائق فقط حسيت إن إحنا اللي نجوم ومعانا فنان هو اللي بيستقبل نجومه، مش إحنا رايحين نصور النجم الكبير نور الشريف".

وأوضح مبارز، أنه فوجئ من تواضع نور الشريف الذي وصفه بـ"غير العادي"، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان "فتحة خير" عليه، بدفعه للتراجع عن قراره والتعامل مع الفنانين.

وتحدث عن الصورة الأخيرة التي التقطها لنور الشريف قائلًا: "أنا مؤمن إن مش الصورة الحلوة اللي العين تشوف لكن اللي نحس بيها.. (الصورة الأخيرة) لنور الشريف مليئة بالإحساس القوي".

وأشار إلى أن الشريف كان محبًا للتصوير الفوتوغرافي، وكان مصورًا مميزًا، ولديه أدوات مصور محترف، لافتًا إلى أن أغلب النقاشات التي جمعت بينهما كانت فوتوغرافية.

وحلّت أمس الأول الأربعاء، الذكرى الساسة لوفاة الفنان نور الشريف، إذ رحل في 11 أغسطس 2015 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.