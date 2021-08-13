قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، إن درجة الحماية أو الضرر التي يُشكلها حصول الشخصين على لقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا أمر غير معروف ولم تثبته الدراسات العلمية حتى الآن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس: "نظريًا الأمر مش هيضر، وبالتالي يُسمح لمن يرغب في الحصول على لقاح معين للسفر وكان قد حصل على لقاح آخر مسبقًا بأن يحصل عليه".

وأشارت نهى، إلى أنه لا توجد أي جهة علمية حسمت الحد الزمني الأدنى للحصول على لقاحين مختلفين، لكنّها تابعت - مستندة إلى القياس: "لو كان عنده العدوى بالفعل واكتسب مناعة طبيعية فالمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ثم تلقصت إلى شهر، والآن منظمة الصحة العالمية تجيز الحصول على اللقاح من أصيب بكورونا بعد التعافي مباشرة".

وبعيدًا عن كورونا، أوضحت مستشارة الوزيرة أنه لا يفضل قبل الحصول على لقاح معين، أن يكون الشخص قد تطعيمه خلال مدة 15 يومًا، تسبق عملية التطعيم الجديدة.

يُشار إلى أن السؤال نفسه وُجِّه إلى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، وقد أجاب قائلًا: "من حصل على لقاح سينوفام أو سينوفاك سواء جرعة واحدة أو جرعتين ويحتاج الحصول على لقاح آخر تعتمده الدولة التي يسافر إليها فلا ضرر من ذلك".