الشرطة البريطانية: مقتل 6 أشخاص بينهم الجاني جراء إطلاق نار في إنجلترا

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، مقتل 6 أشخاص بينهم الجاني جراء إطلاق نار وقع، الخميس، في منطقة (بليماوث) في مقاطعة إنجلترا.

وقالت الشرطة- في بيان: "إن حادث إطلاق النار وقع في منطقة بليماوث الواقعة بجنوب غربي إنجلترا، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى مقتل الشخص المسلح الذي أطلق النار".

وأضافت "أن الشرطة عثرت على جثتي فتاتين وجثتي شخصين في موقع الحادث، بالإضافة إلى جثة شخص آخر من المعتقد أن يكون الجاني، وثمة اعتقاد بأنهم لقوا حتفهم متأثرين بإصاباتهم".

وتابعت "أن فتاة أخرى لفظت أنفاسها في المستشفى إثر نقلها للعلاج من طلقات نارية".

وأشارت الشرطة أنه يجرى تحقيق بشأن سبب حادث إطلاق النار الذي وقع في (بليماوث) التي يقطنها أكثر من مائتي ألف شخص، وتقع على الساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا.

من جانبه، أشار النائب البرلماني جوني ميرسير إلى أن هذا الحادث ليس له علاقة بالإرهاب.