 خبراء يونان: متغير دلتا أصبح السلالة السائدة بنسبة إصابات 79.1 في المائة - بوابة الشروق
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خبراء يونان: متغير دلتا أصبح السلالة السائدة بنسبة إصابات 79.1 في المائة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 1:25 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أغسطس 2021 - 1:25 م

صرح خبراء الصحة في اليونان بأن متغير دلتا أصبح السلالة السائدة في اليونان بنسبة اصابة تصل 79.1 في المائة من الحالات الجديدة.

وقال جوجوس شارالمبوس أخصائي الأمراض المعدية وعضو لجنة خبراء كوفيد-19 اليونانية أن نسبة الاصابات بمتغير دلتا ستصل قريبًا إلى 90 في المائة، وهو أسرع مما توقعه المجتمع العلمي اليوناني، وفق ما أوردته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الجمعة.

وأشار جوجوس إلى أن عدد حالات العلاج في المستشفيات تضاعف في آخر 20 يومًا.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الحالات في اليونان المصابة بكوفيد-19 بلغت 528 ألفًا و 474 إصابة.

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