مستشار الرئيس: سببان وراء تأخّر الرد على مُسجِّلي بياناتهم للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن تأخر التواصل مع مُسجِّلي بياناتهم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعود إلى سببين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن السبب الأول هو وضع قائمة أولويات بمن يحصل على اللقاح أولًا، وهي الفئات الطبية أولًا كونها معرضة أكثر للخطورة بحكم التعامل مع الحالات، وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة.

وأوضح أن مراجعة بيانات المُسجِّلين تُظهِر بينهم أشخاصًا من صغار السن أو لا يعانون من أمراض مزمنة، وبالتالي تتم مراعاة الأولويات.

والسبب الثاني - وفق تاج الدين - هو الكميات المتاحة من اللقاحات، غير أنه أشار إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه اللقاحات، وتصل تواليًّا، إلى جانب الاعتماد على لقاحات مختلفة لتنويع مصادر الحصول عليها.

وأشار إلى أن الدولة وضعت هدفًا قوميًّا وهو تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين قبل نهاية هذا العام، مؤكدًا أن أكثر من 100 ألف مواطن حصلوا على اللقاح يوم الخميس فقط.

وأرجع مستشار الرئيس، هذا الأمر إلى وصول شحنات من لقاحي أسترازينكا وجونسون آند جونسون، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة التلقيح بين المواطنين.