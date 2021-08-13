الشرطة السودانية تعلن توقيف متهم في تفجير نادٍ بمدينة بورتسودان

أعلن اللواء شرطة عمر عبدالماجد بشير، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، أن فرقا من المباحث والتحقيقات الجنائية تمكنت من القبض على متهم أساسي في حادث تفجير "نادي الأمير" في حي "سلمونا" بمدينة بورتسودان (في ولاية البحر الأحمر شمال شرق السودان)، والذي وقع الشهر الماضي وأودي بحياة مواطنين أبرياء.

وقال اللواء شرطة عمر بشير، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إن المتهم تم ترحيله إلى ولاية الخرطوم للتحقيق معه، حيث أدلى باعترافات مهمة ومؤثرة في مسار التحريات.

وأضاف أن الفرق المختصة "تواصل تحرياتها لاستكمال كافة الخيوط والأدلة للوصول لجميع المتورطين في "الهجوم الغادر" الذي تعرض له "نادي الأمير" وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات ووجد استنكارا وشجبا من كافة قطاعات الشعب السوداني والجهات الرسمية".