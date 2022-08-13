الكويت تعلن دعمها جهود السعودية للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها

أعربت الكويت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعم كل إجراءاتها التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.



وأشادت الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم السبت، بـ"جهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنيا في جدة الذي بادر بتفجير نفسه مما أدى لإصابة 3 من رجال الأمن".



وأعلنت السلطات الأمنية السعودية أمس الجمعة، مقتل أحد المطلوبين للجهات الأمنية خلال ضبطه، جراء تفجير نفسه بحزام ناسف، وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة جراء الانفجار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).