قوات الإطفاء بالعاصمة الألمانية تكافح مجددا حريق غابة في جرونيفالد

هرعت قوات الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين مجددا إلى منطقة جرونيفالد لمكافحة حريق غابة اندلع ليلة أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم قوات الإطفاء صباح اليوم السبت، إن قوة ضمت نحو 50 فردا تواجدت في مكان الحريق على مدار عدة ساعات، مشيرا إلى أن العملية انتهت في التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وأضاف المتحدث أن الحريق اندلع في مساحة تبلغ نحو 4000 متر مربع من أرض الغابة، وقال إن هذه المساحة تبدو كبيرة لكنها قياسا إلى حرائق غابات أخرى تعد صغيرة نسبيا.

وذكر المتحدث أن الأمر لم يكن سهلا نظرا لأن التربة شديدة الجفاف ونظرا لوجود الكثير من الحطام الخشبي الأمر الذي تطلب من قوات الإطفاء الحفر بآلات بحثا عن بؤر للجمر.

ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق، وقال المتحدث إن تحديد سبب اندلاع الحريق مهمة الشرطة.

كانت قوات الإطفاء تعمل على مدار أيام في الفترة الماضية لمكافحة حريق في ساحة شبرنجبلاتس في غابة جرونيفالد، ولا يزال سبب اندلاع هذا الحريق غير معروف أيضا.

يذكر أن ساحة شبرنجبلاتس هي عبارة عن منطقة تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع ومخصصة لتخزين وإبطال مفعول المتفجرات والذخيرة، التي تعثر عليها هيئة التخلص من الذخائر التابعة لشرطة برلين. وكانت الشرطة تخزن في منطقة شبرنجبلاتس 30 طنا من القنابل القديمة والذخائر والألعاب النارية المصادرة.

وتسبب الحريق في إغلاق الطريق السريع 115 المعروف باسم افوس وذلك قبل أن تتم إعادة فتحه أول أمس الخميس.