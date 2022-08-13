مسؤول أوكراني يتوقع شن الروس هجوما مضادا للسيطرة على خيرسون

توقع مستشار وزير الداخلية الأوكراني روستيسلاف سميرنوف أن يشن الروس هجوما مضادا لمحاولة السيطرة على كامل أراضي منطقة خيرسون.

وقال سميرنوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن الروس لا يعتزمون إجراء استفتاء في منطقة خيرسون على الإنترنت"، مشيرا إلى أن ما يسمونه "استفتاء عبر الإنترنت" سيظهرون فيه عدد الأصوات لإثبات انتصارات معينة.

وأضاف أنه "لهذا الغرض بالتحديد، نعتقد أن الروس قد يحاولون القيام بهجوم مضاد قبيل الاستفتاء والاستيلاء على منطقة خيرسون وحدودها الإدارية، لأنهم لم يستولوا بعد على المنطقة بأكملها".

وفي هذا الصدد، قال مستشار وزير الداخلية "إنه بناء على ما شهدناه من أعمالنا الدفاعية والهجمات الروسية، سنكون قادرين على إلحاق خسائر كبيرة بهم، ومن ثم المضي في هجوم مضاد واستعادة الجنوب"، مشيرا إلى أن الروس أعادوا نشر ما يصل إلى 90% من قواتهم الهجومية في جنوب أوكرانيا لأنهم كانوا يخشون فقدان مواقعهم.

وفي سياق آخر، غادرت القافلة الخامسة للسفن التي تحمل المنتجات الزراعية الأوكرانية من ميناءي "تشورنومورسك وبيفديني".

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية "هذا الصباح، غادرت القافلة الخامسة من السفن التي تحمل منتجات زراعية الموانئ الأوكرانية، وتحمل السفن أكثر من 63 ألف طن من المنتجات الزراعية".

وأضافت "من المتوقع وصول سفينتين أخريين اليوم إلى ميناءي تشورنومورسك وبيفديني لتحميل أكثر من 40 ألف طن من الحبوب الأوكرانية".

جدير بالذكر أنه منذ بداية شهر أغسطس، تم تصدير حوالي 375 ألف طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من الموانئ الأوكرانية عبر الممر البحري الإنساني.