 توتر في مخيم عين الحلوة بلبنان بين عناصر أمن فلسطيني تابع لحركة فتح وآخرين من تيار الإصلاح - بوابة الشروق
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توتر في مخيم عين الحلوة بلبنان بين عناصر أمن فلسطيني تابع لحركة فتح وآخرين من تيار الإصلاح

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة
وكالات
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 6:04 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 6:04 م

أفادت تقارير إعلامية، بوقوع توتر أمني في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بين عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة "فتح" وآخرين من "تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن التوتر الأمني الذي شهده مخيم عين الحلوة بين عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة "فتح" وآخرين من "تيار الإصلاح الديمقراطي في فتح" الذي يتولى قيادته في لبنان محمود عبدالحميد عيسى "اللينو".

جاء ذلك على إثر خلاف على تركيب كاميرات مراقبة في حي صفوري تطور إلى إطلاق نار.

وأشارت الوكالة، إلى تم تطويق الإشكال ومنع تطوره فور حدث هذا التوتر.

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