ألمانيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 2ر342، مقابل 9ر345 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 2ر417، وقبل شهر 8ر691.



وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 45 ألفا و859 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 49 ألفا و609 إصابات يوم السبت الماضي. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 137 حالة وفاة، مقابل 141 حالة وفاة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 31 مليونا و535 ألفا و343 حالة.



ولكن المعهد ذكر أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.