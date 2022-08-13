 الديمقراطي الكردستاني: إجراء انتخابات مبكرة في العراق مرهون بقبول الجميع لنتائجها - بوابة الشروق
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الديمقراطي الكردستاني: إجراء انتخابات مبكرة في العراق مرهون بقبول الجميع لنتائجها

بغداد - د ب أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 12:54 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 12:54 م
أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني، اليوم السبت، أنه بالإمكان الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة في العراق ولكن ذلك مرهون بتعهد جميع المشاركين فيها بقبول النتائج النهائية كما هي وألا تتكرر تجربة الانتخابات الماضية.

وطالب الحزب، في بيان صحفي، جميع القيادات العراقية بـ"الارتقاء إلى مستوى المسؤولية لإنقاذ الوطن من مخاطر وجودية داهمة وهناك قلق بالغ إزاء الأزمة السياسية المستفحلة التي يمر بها العراق".

ودعا جميع القيادات السياسية إلى حوار بناء لاتخاذ الخطوات الضرورية لإصلاح الوضع وفق السياقات الدستورية ووفق مخرجات الحوار.

ومازالت الأطراف الكردية عاجزة عن التوصل إلى اتفاق ثنائي لتسمية مرشح كردي متفق عليه لتولي منصب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة.

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