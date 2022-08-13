انطلاق فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني في السودان

انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة ضمن مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني وسط مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والكيانات الثورية وبعض سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية ومبعوث الاتحاد الافريقي.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، يتخلل المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، جلسات حوار تعنى بقضايا الفترة الانتقالية وأخرى تهتم بمعاش الناس وأخرى تناقش السلام والعدالة الانتقالية، فضلا عن الخروج بتوصيات تسهم في معالجة الوضع الراهن.

وأكد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة أهمية توحيد الرؤى في أبسط مقوماتها حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى ضرورة منع أي فتنة بين الشعب والجيش حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة.

وانتقد عدم رغبة بعض الجهات الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة لأنها تخشى الانتخابات بحكم عدم وجود قاعدة تمكنها من الفوز بالانتخابات، مؤكدا دعمه لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني حتى يخرج السودان إلى بر الأمان.

بدوره، شدد موسى محمد آحمد ممثل "مؤتمر البجا"، على ضرورة وجود رؤية وطنية لحفظ أمن واستقرار البلاد، مطالبا بأهمية تنسيق الجهود من أجل مستقبل أفضل حتى يستقر السودان.

بينما رأى مصطفى إبراهيم عبدالله، عضو "حزب الوعد"، أن التنازل من أجل رفعة البلد هو أمر دين، مؤكداً دعم مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني وقال "إننا أتينا إليها طائعين من أجل الوطن".