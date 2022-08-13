 سفينتان جديدتان تغادران أوكرانيا.. واحدة محملة بالذرة والأخرى بدوار الشمس - بوابة الشروق
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سفينتان جديدتان تغادران أوكرانيا.. واحدة محملة بالذرة والأخرى بدوار الشمس

وكالات
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 3:45 م | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 3:45 م
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن سفينتين أخرتين غادرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود اليوم السبت.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى 16.

وأضافت أن "فولمار إس التي ترفع علم بربادوس غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة متوجهة إلى إقليم إسكندرون بجنوب تركيا".

كما غادرت السفينة "ثو" التي ترفع علم جزر مارشال من نفس الميناء، وتوجهت إلى تكيرداغ التركية، حاملة 3 آلاف طن من بذور دوار الشمس.

وذكرت الوزارة أن "فينة أخرى ستغادر من تركيا اليوم متوجهة إلى أوكرانيا لشراء الحبوب".

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