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رئيس أوزبكستان يزور السعودية الأربعاء المقبل لبحث المستجدات الدولية

د ب أ
نشر في: السبت 13 أغسطس 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: السبت 13 أغسطس 2022 - 9:08 ص
يصل رئيس أوزبكستان عبدالعزيز كاميلوف إلى جدة الأربعاء المقبل في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال مصدر في سفارة أوزبكستان في الرياض، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن الرئيس كاميلوف سيبحث خلال اجتماع مقرر له مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات ومن بينها توسيع دائرة الاستثمار والتجارة وتطوير التعاون الاقتصادي إلى جانب بحث المستجدات على الساحة الدولية وفي مقدمها تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومفاوضات الملف النووي ومجمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة السعودية الأوزبكية الحكومية المشتركة اجتماعا على هامش الزيارة لبحث تنمية وتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي والتقني والاجتماعي بين البلدين.

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