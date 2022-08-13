🚨#BREAKING: Multiple people trapped inside restaurant fire in Arlington, Virginia



📌#Arlington l #Virginia



Right now multiple Emergency crews are responding to reports of a car has rammed into the restaurant, which is now on fire. With Several people are trapped inside. pic.twitter.com/eL9wAzxq7u — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 12, 2022

وقالت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الطبية في بيان عبر "تويتر": "تحقق شرطة أرلينغتون ورجال الإطفاء في حادث اصطدام سيارة بمبنى، وتسبب الحادث في اندلاع حريق تم إخماده".وأشار البيان إلى نقل ثمانية مصابين إلى المستشفيات المحلية، أربعة منهم في حالة حرجة، فيما تلقى ستة آخرون المساعدة الطبية في الموقع.وذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية أن السيارة اصطدمت بإحدى الحانات الإيرلندية.